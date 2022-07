Dusinvis av vestlige motemerker har forlatt Russland og etterlater nær tomme kjøpesentre. Men russere savner de ikke, ifølge Reuters.

Etter Ukraina-krigen har internasjonale merker som Adidas, Zara, IKEA, H&M og Chanel, for å nevne noen, forlatt landet.

«Jeg er nøytral til dette, enten har vi dem eller ikke. Jeg klarer meg gjerne uten dem,» sa shopperen Alexandra Moskunova til Reuters på kjøpesenteret i Khovrino.

En annen kunde, Irina Stakhanova, sa: «Jeg likte bare H&M og en annen butikk som jeg ikke husker navnet på. Det er ikke det at jeg trenger utenlandske ting, jeg trenger bare klær som passer meg og ser bra ut.»

Tomme kjøpesentre

Det meldes om god stemning i den russiske hovedstaden Moskva. Gatemusikanter spiller, barn løper rundt i gatene og restaurantene og barene er fulle.

I handelsgatene og på kjøpesentrene er stemningen endret, de står halvtomme etter Russland-exiten.

Et kjøpesenter i Moskva måtte utsette den offisielle åpningen grunnet «akutte problemer» med logistikk og leveranser for mange av de russiske butikkene, ifølge Nadezhda Tsvetkova, direktør for retail leasing i Khovrino.

– Til helvete med sanksjoner

Også flere matvarekjeder har forlatt landet, som McDonalds, Starbucks og Coca-Cola. Den eneste utenlandske matvarekjeden som er igjen er KFC, eid av Yum Brands.

KFC har derimot stanset investeringer i Russland og suspendert driften av sine egeneide 70 KFC-restauranter i landet.

Russiske kjøpesentre har mistet rundt 30 prosent av besøkende siden vestlige kjeder forlot landet ifølge Crocus Group, som driver flere kjøpesentre.

Flere kunder sa at noen stenginger er tristere enn andre, men at de tilpasser seg. Den franske sportsutstyrsforhandleren Decathlon kunngjorde mandag at de stenger dørene i Russland.

«Det er selvfølgelig synd,» sa Decathlon-kunden Magomet til Reuters.

«Til helvete med sanksjoner. Folk har mistet jobbene, inkludert meg. Men alt er bra, alt ordner seg. Dra til Russland.» la han til.