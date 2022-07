Hver femte butikk i danske bysentre nedlagt på 14 år

Ifølge Dansk Byplanlaboratoriums direktør Ellen Højgaard ønsker folk å bruke sentrumsområdene i byene, men ikke til detaljhandel i samme grad som før, skriver Jyllans-Posten

– Vi kommer ikke til å bruke bysentrene til å handle så mye mer. Men vi er stadig storforbrukere av kaffe latte, og vi spiser mer og mer ute. Faktisk går vi også stadig på biblioteket. Vi ønsker gjerne sosiale møteplasser, sier hun til avisen.

Hun kaller utviklingen en kulturell endring, der bysentre brukes på andre måter enn før. Folk identifiserer seg med byen de bor i, ikke med kommunen. Derfor er det viktig at bysentrene ikke er nedslitt, uttaler hun.

Danmarks regjering setter fra nyttår i gang en forsøksordning der ti byer, som alle har under 20.000 innbyggere, skal få tildelt midler fra en pott på 130 millioner danske kroner til oppussing og tiltak som skal gjøre bysentrene attraktive igjen. Ordningen skal løpe fra 2024 til 2027. Innenriks- og boligminister Christian Rabjerg Madsen understreker at det er viktig å finne måter som gjør at folk får lyst til å bruke bysentrene.