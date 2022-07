Coop punger ut 2,1 mrd. for energiavtale

Avtalen omfatter levering av strøm, prissikring og gjennomfakturering av nettleie til Coop i Norge. Tjenestene blir dermed tilgjengelige for Coop Norge, samvirkelag og franchisetakere.

Leveranse av strøm til Coop har vært på anbud. Energileverandøren Entelios vant anskaffelsesrunden og blir leverandør de neste tre og et halvt årene – med opsjon på ytterligere to – og oppstart fra 1. juli 2022, opplyses det.

– Entelios ble valgt fordi Coop Norge ønsket en erfaren samarbeidspartner. Kvalitet i tjenestene, kompetanse og kommersielle betingelser var vesentlige evalueringskriterier. Vi opplever at Entelios har et kompetent forvaltningsmiljø, og har i tillegg gode forutsetninger for å tilby fremtidsrettede og innovative tjenester, sier Merete Valderhaug, finansdirektør i Coop Norge.

«Med dagens utvikling i de europeiske kraftprisene er strategiske prissikringer avgjørende. Avtalen omfatter et årlig strømforbruk på om lag 500 GWh», heter det i meldingen.

TDN Direkt