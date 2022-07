Pilene peker opp for amerikansk handelsbalanse

I takt med synkende etterspørsel på det amerikanske markedet og med at stigende renter dempet importen styrket den amerikanske handelsbalansen seg i mai. Dette er første gang på nesten to år at utviklingen i handelsbalanse har bidratt til økonomisk vekst sammenliknet med foregående måned i USA.

Det amerikanske handelsdepartementet rapporterer at handelsunderskuddet falt med 1,3 prosent i mai til 85,5 milliarder dollar.

Skyhøyt eksportnivå

Vareimporten økte med 0,1 prosent, mens import av tjenester også økte. Samtidig føk vareeksporten opp 1,7 prosent til et all-time high nivå. Tjenesteeksporten økte også til rekordnivåer.