Stor mangel på luksusklokker

Etterspørselen etter luksusklokker har for lengst overgått tilbudet. Mangel på luksusklokker er fortsatt Rolexs største problem, ifølge Bloomberg.

Klokker fra merkene Rolex, Audemars Piguet og Patek Philippe sliter med for høy etterspørsel, men nå sprer problemet seg til andre high-end merker, inkludert Zenith, Omega og IWC, ifølge Brian Duffy som er adm. direktør i Watches of Switzerland, en av verdens største klokkeforhandlere.

– Mye av det vi selger kan vi ikke få nok av i utgangspunktet. Hele bransjen er preget av høyere etterspørsel enn tilbud, sa Duffy i et intervju.

Ventelistene hoper seg opp

Ventelisten vokser raskere enn selskapet rekker å levere ut klokker og etterlater forhandleren i en god økonomisk posisjon.

Tre fjerdedeler av forhandlerens salg går til kunder har stått på venteliste.

Klokkeprisene har allerede økt med et gjennomsnitt på 4 til 5 prosent i år. Salget av luksusklokker økte under pandemien og sendte prisene for mange brukte modeller til skyhøye priser.

Nå har sekundærmarkedsprisene for de mest ettertraktede klokkene begynt å synke igjen, som følge av at aksjemarkedet og kryptovaluta falt.

Doblet fortjenesten

Watches of Switzerland rapporterte torsdag et resultat før skatt på 126 millioner pund for de 12 månedene som endte 1. mai, nesten det dobbelte av inntjeningen året før.

Rekordresultatet fikk drahjelp av salget i Storbritannia, hvor inntektene steg 36 prosent.

– Vi kunne vokst enda mer hvis vi hadde mer klokker på lager, sa Duffy.

Forhandleren gjentok sin inntektsprognose på 1,45 milliarder pund til 1,50 milliarder pund for dette regnskapsåret, samt utsiktene for lønnsomhet.