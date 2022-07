Kraftig omsetningsvekst for Costco

Varehandelskjeden Costco hadde en vesentlig oppgang i salget i juni.

Dette melder Marketwatch fredag, og viser til tall publisert torsdags kveld.

Ifølge tallene omsatte Costco for 22,78 milliarder dollar i juni, som tilsvarer en økning på hele 20,4 prosent fra samme periode året før.

Like-for-like-veksten endte på 18,1 prosent, der USA økte 21,5 prosent, Canada økte 14,2 prosent og det internasjonale markedet økte 4,7 prosent. Nettsalget økte med 7 prosent.

Ekskluderes virkninger fra fluktuasjon i gasspriser og utenlandsk valuta hadde Costco en samlet økning på 13,0 prosent i like-for-like-salget, sammen med en økning på 8,3 prosent i e-handelssalg.

Det kan dermed se ut som at Costco fortsatt besitter en stor prisingsmakt, og at de dermed klarer å overføre effekten av inflasjon og økte oljepriser over til kundene.

Aksjen har trosset mye av den generelle nedgangen i markedet de siste årene, og var en av pandemiens store vinneraksjer. Selskapet har derimot opplevd noe nedgang i år; aksjen er ned omtrent 11 prosent fra begynnelsen av året. Til sammenligning er derimot S&P 500 ned nesten 20 prosent for året.

Likevel ser det ut som at analytikerne allerede har priset inn mye av dette i dagens kurs. Konsensusestimatet for aksjekursen er ifølge Bloomberg Terminal på 554 dollar, en potensiell oppside på omtrent 10 prosent fra dagens kurs på rundt 500 dollar.