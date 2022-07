Netthandelsgruppen, som blant annet driver nettstedet Tights, har kjøpt Comfyballs for en ukjent sum. De to gründerbedrifter har samarbeidet siden 2015.

Selvig som nå har solgt sitt livsverk, har stått for utvikling, design og produksjon av de komfortable og populære underbuksene. Netthandelsgruppen har markedsført, solgt på nett og distribuert produktene til en rekke land i Europa og litt i USA.

Han har en teori om hvorfor merket har slått så godt an, på så kort tid.

– Comfyballs holder utstyret litt bedre på plass, og det liker folk.



Egne merkevarer

Comfyballs ble startet av Selvig i 2012, og han har hatt med seg to andre eiere som til sammen kontrollerte 20 prosent av underbukseselskapet før transaksjonen. En av dem var Per William K. Frøisland, som også var med å grunnlegge Netthandelsgruppen og i dag er adm. direktør i netthandelsselskapet.

Netthandelsgruppen driver flere nettsteder som selger klær, sko, sport- og treningsutstyr, velvære- og skjønnhetsprodukter, drikke og ernæringstilskudd .

– Vi ønsker å bygge egne merkenavn og er på vei til å bli et selskap med flere varemerker som vi eier, sier Frøisland.

Han sier oppkjøpet av Comfyballs et naturlig neste steg, etter at de to selskapene har jobbet sammen i en årrekke.

– Vi har lenge fungert som om vi var ett selskap, og når vi nå er slått sammen, kan vi ta ut flere synergier enn før, sier Frøisland.

Taus om salgssum

Ingen av partene vil si noe om hva som er betalt for Comfyballs, men Finansavisen er kjent med at selskapet var verdsatt til omtrent 70 millioner kroner før salget til Netthandelsgruppen.

– Hvor mye jeg har fått for selskapet, er vi enige om å ikke uttale oss om, sier Selvig.

Men notene i hans holdingselskap Tonic Father, avslører litt om hvilke beløp som har skiftet hender.

Selskapet som ble stiftet i august i fjor, bare noen få måneder før overdragelsen, viser at det er bokført 45 millioner kroner i finansinntekter i regnskapet for 2021.

STORT UTVALG: Det startet med en underbukse, men i dag kommer Comfyballs i mange størrelser, med ulike snitt, farger og mønstre. Også en kolleksjon for damer har Combyballs lansert. Foto: Thomas Bjørnflaten

I en note står det at oppgjøret for Comfyballs er betalt delvis kontant og delvis med aksjer i Netthandelsgruppen. Hvor stor eierandel Stenvig har fått, vil han ikke si.

– Som en del av oppgjøret har jeg fått betalt i form av aksjer. Jeg er en betydelig eier, men har ikke like stor eierandel som de fire gründerne, sier Selvig.