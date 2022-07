Luksusgigant utforsker potensielt salg

Luksusmerket Tom Ford, som ble grunnlagt av den mangeårige kreative direktøren for Gucci, utforsker nå et potensielt salg, ifølge Bloomberg.

Selskapet har hyret investeringsbanken Goldman Sachs for å utforske muligheten for et salg, og en avtale kan verdsette selskapet til flere milliarder dollar.

Økende kostnader

Klesbransjen har blitt rammet av økende produksjons- og logistikkkostnader ettersom at inflasjon og energiprisene stiger. Nedstengningen i Kina reduserer også veksten, da landet er et nøkkelmarked for luksusvarer.

– Samtidig som inflasjonen demper hverdagsforbruket, har varer i den høyere ende en tendens til å bli mindre påvirket, sa David Swartz, en aksjeanalytiker ved Morningstar Research.