Det blir produsert premium snus på Byneset i Trondheim. Snusbonden var den første som fikk bevilling fra Helsedirektoratet og driver snusproduksjon i stor skala. – Det går også an å produsere snus selv. Det starter med et frø, og de kan for eksempel kjøpes gjennom oss, sier Eirik Volent og forteller gladelig om da en gjeng fra Swedish Match plukket tobakksplanter i åkeren i Trøndelag. – Folk er så engasjert og heier på oss.