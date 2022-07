XXL hadde inntekter på 2,2 milliarder kroner i årets andre kvartal og virksomheten har blitt preget av et svekket kundesentiment og redusert etterspørsel etter sportsprodukter generelt.

Selskapet påpeker at de ikke er fornøyd med resultatene og har satt i gang flere tiltak for å tilpasse kostnader og innkjøpsvolumer til salgsutviklingen.

– Som mange andre detaljhandelsselskaper opplever vi et utfordrende marked for tiden. Våre kunder er mer usikre på fremtiden og mer forsiktige når de bruker penger. Dette påvirker spesielt etterspørselen etter dyrere kapitalvarer, skriver konsernsjef Pål Wibe.

– Vi handler raskt for å tilpasse oss den nye markedssituasjonen. For å kutte kostnader reduserer vi innkjøp og tilpasser bemanningen i butikk til den reduserte kundetrafikken. Vi vil snu hver stein for å spare penger der vi kan på tvers av hele selskapet.

Inntjening før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 191 millioner kroner, en halvering sammenlignet med fjorårets 392 millioner i samme periode. Resultatet for perioden var på 30 millioner kroner, et fall på over 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

XXLs finansielle ambisjon for veien videre er å oppnå det de kaller «40-30-10». En bruttomargin på 40 prosent, 30 prosent driftsutgifter og en EBITDA på 10 prosent.

I mai ble det kjent konsernsjef Pål Wibe trekker seg, med planlagt avgang i august for å sikre en glatt overgang. I dag ble det meldt at han går av nå istedenfor på grunn av praktiske årsaker.