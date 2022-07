Styreleder laster opp i XXL

Styreleder Hugo Maurstad i XXL har gjennom sitt heleide selskap Funkybiz, kjøpt én million aksjer i XXL til en kurs på 5,8 kroner pr. aksje.

Kjøpet utgjør rundt 5,8 millioner kroner og etter transaksjonen eier han 2,6 millioner aksjer i selskapet.

Tidligere fredag kom det frem at XXL leverte et svakt resultat i alle markedet, og at omsetningen i Norge falt med 11,7 prosent, mens den i Sverige og Finland falt med 6,1 prosent.