Tonic-kollaps i sommervarmen

Du har kanskje sett glassflaskene på Rema og Kiwi fra det britiske merket Fever-Tree eller blitt servert et av deres produkter i en bar.

Tonic-merket har tatt opp konkurransen med Schweppes, og kan vise til stigende salgstall og økte markedsandeler i en rekke land de siste årene.

23-gangeren på to år

Selskapet omsettes på London-børsen og har siden listingen i november 2016 steget jevnt og trutt fra en noteringskurs på 1,7 pund . Foreløpig toppnotering var i september 2018 på like i underkant av 40 pund.

De som gikk inn fra start og solgte på topp fikk da tilbake mer enn 23 ganger innsatsen.

Selskapet har levert overskudd og utbytter, men kursen har svingt voldsomt. Bare noen få måneder etter toppnoteringen var kursen nesten halvert, for så å stige igjen til 28 pund.

Da verden stanset opp i mars 2020 falt kursen til 9 pund. Siden har tonic-aksjen klaret etter at selskapet har levert gode resultater og rapporterte om økende markedsandeler.

En ny topp ble nådd igjen i januar i år da Fever-Tree-aksjen ble omsatt for 28 pund igjen.

Kraftig marginskvis

Dit er det nå et stykke opp igjen. Denne uken leverte ledelsen et resultatvarsel. Selskapet sliter i USA, som er et viktig marked for Fever-Tree.

Fraktkostnadene til sjøs har siden nyttår økt med 50 prosent på linjene selskapet bruker-

Og varer som fraktes med skip har blitt stående i måneder i lossekø ved flere viktige havner i USA. Ifølge toppsjef Tim Warrillow er det bedringer i distribusjonen, men det er ikke normale tider ennå.

En annen utfordring for tonic-produsenten er prisen på glass. Flaskene de bruker er nemlig ikke laget av plast, og siden prisen på glass har steget kraftig de siste månedene, rammer det bunnlinjen til Fever-Tree hardt.

30 prosent av selskapets kostnader er knyttet til emballasje.

Selv om inntektene i første halvår er sterke, så er de økte kostnadene et problem og de kan øke enda mer fremover.

En tredel forduftet

Tidligere guidinger fra ledelsen er nå forkastet. I mars i år indikerte tonicprodusenten at selskapet ville levere et resultat på rundt 69 til 72 millioner pund av en omsetning på rundt 360 millioner.

Salgstallene mener man vil holde seg, men ikke resultatet. Resultatforventningene ligger nå på mellom 37 og 45 millioner pund for 2022.

Da fikk aksjen til å stupe på London-børsen fredag. Massakren var ikke over før aksjen var ned 27,7 prosent eller 3,3 pund. Sluttkursen ble 8,66 pund.

Selskapet som feirer 20-årsjubileum i 2024, leverer nå sine varer til 75 land.