Starbucks har hyret inn rådgiverne i Houlihan Lokey for å undersøke interessen for et salg av sin britiske virksomhet, skrev The Times lørdag.

Verdens største kaffebarkjede fortsetter ifølge avisen å «evaluere strategiske muligheter» for hele sin internasjonale virksomhet, der Storbritannia utgjør kjedens største marked i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika).

Starbucks hadde i fjor 1.000 kaféer i Storbritannia, hvorav 297 egeneide og 703 franchisedrevne. 2021-inntektene kom på 328 millioner pund (nesten 4 milliarder kroner) viser til en gjeninnhenting etter corona-nedstengningene, uten at lønnsomhetsnivået har fulgt etter.

Avisen viser til den skarpe konkurransen fra aktører som Pret A Manger, Tim Hortons og Costa – og i tillegg tusener av uavhengige utsalg som en mulig forklaring på at Starbucks nå vurderer å trekke seg ut.

Storbritannia har mer 25.000 kaffebarer, som har skutt opp på nærmest hvert gatehjørne i de store byene, og i økende grad i «drive-throughs» og handelsparker utenfor byene.