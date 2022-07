Salgscoach Ole-Arvid Liodden gir konkrete råd om hvilken fremgangsmåte som fører til salg igjen og igjen.

Liodden har 35 års erfaring som selger, og han har gått i alle fellene en selger kan gå i. Men han har også dokumenterbar effekt på hva som faktisk fungerer. I denne episoden av Gründerpraten kommer han med konkrete tips om hvordan du skal få fart på salget, som for eksempel at ditt viktigste virkemiddel er å bli kjempegod på å stille spørsmål. Han er like klar på hva som absolutt ikke fungerer i en salgssamtale. For eksempel at du viser frem produktet eller tjenesten før du vet hvilke resultater kundene faktisk vil ha. For det som er helt sikkert, er at ingen vil kjøpe det du prøver å selge…

Om Gründerpraten

Vi elsker besøk! Har du en historie du har lyst til å dele med oss har vi kaffen klar. Inviter deg selv på grunderpraten@finansavisen.no

Lytt til Gründerpraten på denne siden, eller abonner på Apple Podcasts eller Spotify.