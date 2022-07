Komplett meldte i første kvartal om et driftsresultat på opp i mot 60 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

I andre kvartal viser komplett svakere tall med et driftsresultat på ti millioner kroner i minus. På samme tidspunkt i fjor hadde Komplett et driftsresultat på 94 millioner kroner.

Prispress

Volumnedgang i B2C-segmentet kombinert med økt press på bruttomarginer som følge av prispress i bransjen har vært hoveddriveren bak Kompletts justerte driftsresultat på minus 10 millioner kroner i andrekvartal, som tilsvarer en negativ driftsmargin på 0,3 prosent. Som en konsekvens av lavere etterspørsel blant forbrukerne har hele bransjen opplevd at lagrene fylles opp etter en periode med historisk høy etterspørsel, fremkommer det fra deres kvartalsrapport.

For å kompensere for dette har konsernet redusert varebeholdningen tilsvarende 500 millioner kroner siden starten av 2022, hvorav en reduksjon tilsvarende omtrent 350 millioner kroner skjedde i andre kvartal, skriver de i rapporten.

For de kommende kvartalene forventes topp- og bunnlinjen å fortsette å bli påvirket av midlertidig markedsnedgang og svingninger i forbrukeratferd.

Tror på en midlertidig markedsuro

– Vi er trygge på at markedsuroen vi har sett de siste seks månedene er midlertidig og at Komplett er attraktivt posisjonert for langsiktig vekst. Jeg er veldig stolt av teamet, som har bevist vår evne til å gjennomføre og følge opp strategiske mål samtidig som vi tilpasser oss et turbulent marked, sier administrerende direktør Lars Olav Olaussen.

