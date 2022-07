EU planlegger å mykne sanksjonene sine mot russiske banker, ved å tillate å bruke deler av de fryste midlene til toppbankene. Dette fordi det vil lette på flaskehalser i den globale handelen med mat og gjødsel, melder Reuters.

Tiltaket kommer etter krass kritikk fra afrikanske ledere som sier at sanksjonene og boikotten av russiske varer kan føre til en alvorlig matvarekrise.

Russlands største bank, Sberbank, vil til eksempel få fryst sine eiendeler, med unntak av ressurser som trengs for handel med mat, sa en EU-tjenestemann til avisen.

Må øke eksporten

«Pengene kan frigis etter at det er bestemt at slike midler eller økonomiske ressurser er nødvendige for kjøp, import eller transport av landbruks- og matprodukter, inkludert hvete og gjødsel.» heter det i dokumentet.

Under de reviderte sanksjonene planlegger EU også å legge til rette for eksport av mat fra russiske havner, som handelsmenn har sluttet å betjene, til tross for at tiltakene eksplisitt påvirker mateksporten.

EU har så langt benektet at sanksjonene har påvirket handelen med mat.