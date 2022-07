USA vil handle mer med venner

I en tale holdt i Sør-Korea tirsdag søkte Yellen å mønstre støtte fra USAs allierte om et samarbeid om å skape enda mer motstandsdyktige forsyningskjeder gjennom det hun referer til som «friend-shoring». Begrepet trekker på egenskaper ved konseptene «onshoring» og «nearshoring», som viser til den geografiske relokaliseringen av forsyningskjeder tilbake til, eller nærmere, moderlandet, skriver CNBC.

«Friend-shoring» er en noe annerledes praksis, hvor det ikke fokuseres på at forsyningskjedene skal flyttes nærmere hjem, men kan lokaliseres hos militære allierte og andre vennligsinnede land.

Da skal visstnok risikoen for forstyrrelser i kjedene som følge av internasjonale konflikter reduseres. Siden pandemiens start har USA fokusert på å øke sikkerhetsnettet rundt forsyningskjedene sine.

Ved starten av 2021 signerte president Biden en presidentordre hvor de amerikanske forsyningskjedene skulle gjennomgås med målsetting om å redusere avhengigheten på utenlandske leverandører.

Covid-19 og krigen i Ukraina

Yellen begrunner behovet for å sikre forsyningskjedene med at man ikke må se langt tilbake i tid for å avsløre noen av sårbarhetene som finnes ved å være for avhengige av utenlandske leverandører.

– Motstandsdyktige forsyningskjeder er svært viktig for Biden-Harris administrasjonen, og nødvendigheten av fokuset på styrkingen ble tydelig illustrert av hendelsene de siste årene. Først med Covid-19 og deretter Russlands brutale krig i Ukraina, sier Yellen, og fortsetter:

– Å jobbe med allierte og venner gjennom friend-shoring er et viktig element ved styrkingen av økonomiens motstandsdyktighet, samtidig som dynamikken og produktivitetsveksten som følger av økonomisk integrasjon.

Økonomisk frakobling

Forslaget om å endre status-quo har ikke bare fått nikk og anerkjennelse. Spesielt bekymringer om at forslaget kobler aktørene i den globale økonomien lenger fra hverandre, i stedet for nærmere. Dersom USA trekker seg mer ut av verdensøkonomien kan flere land øke avhengigheten sin av Kina.

Finansministeren var imidlertid tydelig på at tiltaket friend-shoring ikke er en indikasjon på at USA trekker seg mer ut av den globale handelen. Hun mener heller at det viser at vennligsinnede land har et felles langtidsperspektiv på hvordan håndtere sårbarheter ved det internasjonale handelssystemet, og for å øke produktiviteten i økonomiene.

– Vi ønsker ikke å distansere oss fra verdenen, noe som vil tvinge oss til å gi avkall på fordeler for det amerikanske folket og handelsmarkeder, sier Yellen.