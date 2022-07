Meglerhus nedgraderer etter kjempesmell

Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på Komplett til hold fra kjøp og nedjusterer samtidig kursmålet til 20 kroner fra tidligere 40 kroner, ifølge TDN Direkt.

Tidligere tirsdag leverte netthandelsaktøren kvartalstall som viste et driftsunderskudd på ti millioner kroner i andre kvartal, mot et driftsoverskudd på 94 millioner kroner i samme periode i fjor. Tallene viste også at selskapet taper terreng innenfor netthandel.

– Det har vært et krevende kvartal for oss, sa konsernsjef i Komplett, Lars Olav Olaussen.



Komplett ble straffet på børs og aksjen falt 4,4 prosent, til 19,4 kroner pr. aksje tirsdag.