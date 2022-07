Både Pareto Securities og DNB Markets gjennomfører kraftige nedjusteringer av Kompletts kursmål. Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på Komplett til hold fra kjøp. Kursmålet halveres til 20 kroner fra tidligere 40 kroner pr. aksje, ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

I tillegg til Pareto nedjusterer også DNB Markets sitt kursmål på Komplett til 30 kroner pr aksje, fra tidligere 45 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge meglerhuset.



DNB mener selskapet tegnet et mørkt bilde for utsiktene for neste halvår. Imidlertid gjentas en kjøpsanbefaling da det svake sentimentet på kort sikt ser ut til å være diskontert, ettersom aksjen handles til en P/E på fire ganger 2024-estimatene.

Svake tall

I andre kvartal viste Komplett svake tall med et driftsresultat på ti millioner kroner i minus. På samme tidspunkt i fjor hadde Komplett et driftsresultat på 94 millioner kroner.

Komplett meldte i første kvartal om et driftsresultat på opp i mot 60 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

For de kommende kvartalene forventes topp- og bunnlinjen å fortsette å bli påvirket av midlertidig markedsnedgang og svingninger i forbrukeratferd.