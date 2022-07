Nordmenn shopper mindre etter pandemien

Kortbruksdata fra DNB viser at nordmenns forbruksmønster har endret seg markant sammenlignet med under pandemien, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er et tydelige skifte i handletrender nå som vi ikke sitter like mye hjemme som under pandemien, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Det største fallet DNB har registrert i kortbruken til nordmenn er i samlekategorien hjem og hobby. Her ligger bransjer som møbler, elektronikk, sportsutstyr, leketøy og spill, hobbybutikker og interiør. Innen denne kategorien har kortbruken falt med nær 20 prosent, sammenlignet med sommeren 2020.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forteller til DN at tjenestekonsumet har tatt seg opp igjen etter pandemien.

– Under pandemien så vi en kraftig økning i varekonsumet og en kraftig nedgang i tjenestekonsumet. Etter gjenåpning har tjenestekonsumet naturlig tatt seg opp igjen. Folk er på festivaler og restauranter og prioriterer uteliv, sier Hov.

NTB