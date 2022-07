Overbevist om at budet går igjennom

I mai meldte tobakksgiganten Philip Morris at de vil kjøpe opp den svenske tobakksprodusenten Swedish Match for 106 svenske kroner pr. aksje, tilsvarende en selskapsverdi på over 160 milliarder svenske kroner. Under svensk lov krever oppkjøpet en aksept fra 90 prosent av aksjonærene.

Adm. direktør i tobakksgiganten Philip Morris er overbevist om at budet vil gå igjennom.



«Det er et veldig attraktivt tilbud. Jeg tror vi vil avslutte avtalen med suksess», sa Jacek Olczak til CNBC torsdag kveld.

Vil blokkere budet

Ikke lenge etter at budet ble annonsert, uttrykte flere aksjonærer stor misnøye bland investorer. Tidligere i juli ble det blant annet kjent at aktivistinvestorfondet Elliott Investment Management ønsker å bygge opp en større posisjon i selskapet i et forsøk på å blokkere oppkjøpet.

– Jeg er rasende, skrev storaksjonær Bronte Capital på sin blogg etter å ha lest nyhetene om budet.



– Som en skitten kapitalist ute etter å tjene penger til kundene mine, er dette selskapet et nirvana. Dette er et selskap som angriper et enormt merkelojalt og avhengighetsskapende marked med et overlegent produkt, skrev de videre på sin blogg.

Også analytikere fra Barclays stusset på budet, og mente at det var langt under det aksjonærene skal kunne forvente.

«Gitt muligheten Philip Morris ser i Swedish Match, tror vi at Swedish Matchs aksjonærer kan få en bedre pris», skrev de i et notat, ifølge Reuters.