Varsler tap og oppsigelser - aksjen stuper

Grillprodusenten Weber har erstattet toppsjefen Chris Scherzinger med en insider mandag, ifølge Reuters.

Samtidig advarte selskapet om at økende inflasjons- og forsyningskjedepress kan påvirke deres økonomi og arbeidsstyrke negativt.

Aksjen faller 16 prosent på nyheten, og så langt i år er aksjen ned nær 50 prosent.

Selskapet spådde også et tap for andre kvartal, og skyldte på at høyere forbrukerpriser og geopolitisk usikkerhet minsket trafikken i butikkene, samt marginene.

Droppet utbytte

Weber, som også suspenderte sitt kvartalsvise utbytte, sa at de nå innfører en rekke tiltak, som kan inkludere oppsigelser og en helhetlig kostnadsreduksjon.

I første kvartal falt Webers driftsresultat med 7 prosent mot samme tid i fjor, og selskapet tapte 51 millioner dollar.

Selskapet utnevnte tidligere toppsjef i Royal Dutch Shell, Alan Matula, som midlertidig adm. direktør, og opplyste om at søket etter en ny adm. direktør er i gang.