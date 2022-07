En travel resultatuke på Wall Street fikk en dårlig start mandag med resultatvarselet fra Walmart – det andre fra den kanten så langt i år.

Selskapet venter en vekst i nettoomsetningen på 7,5 prosent i andre kvartal og 4,5 prosent for helåret 2022. Valutaeffekter vil tynge omsetningen med rundt én milliard dollar i kvartalet og basert på nåværende kurser ser varehusgiganten at tallet stiger til 1,8 milliarder dollar for regnskapsåret.

SKREMMER MARKEDET: Walmart. Foto: Bloomberg

Driftsresultatet ventes å falle 13-14 prosent for kvartalet og 11-13 prosent for helåret, mens justert resultat pr. aksje guides ned 8-9 prosent for kvartalet og 11-13 prosent for regnskapsåret.

I det forrige resultatvarselet øynet Walmart at resultatet pr. aksje ville falle rundt 1 prosent.

– Potensiell sjokkbølge

«De økende nivåene på mat- og drivstoffinflasjon påvirker hvordan konsumenter bruker penger», skriver selskapet, og legger til at ytterligere priskutt på klær må til i USA.

– Dette vil potensielt sende sjokkbølger gjennom sektoren. Når ting går galt i Walmart, kan du ekstrapolere at det skjer hos andre detaljhandelsaktører også, sier Neil Saunders i GlobalData til Bloomberg.

Walmart stupte 10 prosent i etterhandelen på Wall Street mandag, Costco Wholesale, Amazon og Target nøyde seg med 3-5 prosent nedgang, noe som kan henge sammen med at aktørene er mer eksponert mot høyinntektskunder.

– Walmart er mer under press fordi de betjener lavinntektskundene, sier Edward Jones-analytiker Brian Yarbrough til nyhetsbyrået.