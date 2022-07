Tapte mange milliarder på Russland-exit

British American Tobacco (BAT) har tatt en nedskrivning på over 11 milliarder kroner, relatert til overføringen av sin russiske virksomhet.

Selskapet, som står bak sigarettmerker som Lucky Strike, Camel og Dunhill, samt snusmerket Velo, kontrollerte nesten en fjerdedel av det russiske markedet.

I juni kunngjorde BAT at de var i samtaler med sin distributør i Russland for å selge virksomheten i landet. Det har derimot ikke lykkes med å inngå noen avtale om å overføre aksjene, ifølge Reuters.

BAT rapporterte et fall på 25 prosent i driftsresultatet for første halvår av 2022, til 3,68 milliarder pund. Samtidig forventer det at deres globale salgsvolum vil falle med rundt 3 prosent, delvis på grunn av krigen i Ukraina.

«Selv om vi ikke er immune mot det nåværende makromiljøet, er vi sikre på vår guiding for 2022, uavhengig av tidspunktet for overføringen av vår russiske virksomhet».

Inntektene i første halvår slo forventningene, og steg 5,7 prosent til 12,87 milliarder pund.

«Vi forventer å generere 40 milliarder pund for utbytte i løpet av de neste fem årene,» sa adm. direktør Jack Bowles.

BAT-aksjen faller 0,2 prosent i førhandelen på Wall Street.