Foodora-satsing tapte 37 millioner

I fjor lanserte Foodora dagligvaresatsningen Foodora Market, som går ut på at selskapet skal levere dagligvareprodukter på få minutter til kundene som bestiller via app. Victoria Hellesøy er sjef for selskapet som skal utfordre de etablerte dagligvaregigantene i et nytt marked.

2022 er Foodora Markets første driftsår, etter å ha åpnet den første butikken i mars 2021. I fjor hadde selskapet salgsinntekter på rundt 60 millioner kroner, men kostnadene tikket inn på 95,7 millioner kroner og gjorde dermed at resultatet før skatt endte på minus 37 millioner kroner.

Startet i fjor

– Vi har etablert et helt nytt marked på utrolig kort tid. Det er klart jeg er stolt. Vi åpnet vår første butikk februar 2021 og på slutten av året hadde vi hele ni butikker, sier Hellesøy i en pressemelding.

Til tross for en humpete oppstart med et betydelig underskudd for selskapet, er hun fornøyd med resultatene.

– Det blir ikke riktig å sammenligne våre tall med tallene til dagligvaregigantene. De er ikke som oss og vi er ikke som dem. Vi etablerer et helt nytt marked og gir folk et helt nytt produkt. Tallenes viser at det er noe mange vil ha. Fra første fulle driftsmåned til siste i 2021, hadde vi 200 prosent ordrevekst.