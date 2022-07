Nå har markedet snudd

Prisen på brukte luksusklokker har falt for første gang på to år, og ifølge Subdial 50-indeksen har markedet falt 18,9 prosent de siste seks månedene.

Over flere år har andrehåndsmarkedet for luksusklokker opplevd enorme prisøkninger. Subdial 50-indeksen viser prisutviklingen til de 50 mest omsatte luksusklokkene i verden, og bare i perioden 1. januar 2022 til 15. mars 2022 viste indeksen en prosentvis avkastning på 35 prosent. Nå ser det imidlertid ut til at prisveksten har snudd.

«Alle modellene som har vært altfor hypet er de som har tapt seg mest», forteller Paul Altieri, grunnlegger av Bob's Watches, en nettforhandler som spesialiserer seg på brukte Rolex-modeller.

«Hvis en klokke var verdt 10.000 dollar i oktober og økte til 15.000 dollar innen mai, men nå er tilbake til 11 000 dollar er prisen der den burde være», uttalte Altieri.

I følge en rapport fra Idex har tilstanden i aksjemarkedet, omfattende nedgang i kryptovalutaverdier, samt renteoppgang og inflasjon, ført til prisfallet.

Rapporten identifiserer en nedgang i annenhåndsverdien på luksusklokkene Rolex Daytona og Patek Philippe Nautilus, etter en økning som nådde toppen tidligere i år. Luksusklokker har til nå blitt brukt av flere som et investeringsmiddel istedenfor det volatile aksjemarkedet.

Verditapet i andrehåndsmarkedet har også blitt påvirket av den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina, skriver Jeweller Magazine.

NEDGANG: Markedet er ned 18,9 prosent siste 6 månedene. Foto: Subdial50

Salgsnedgang

Samtidig som Subdial 50-indeksen peker nedover har også salgsresultatene for klokker og smykker i USA vært dårligere i mars, april og mai sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge undersøkelser fra Idex kan nedgangen i salgsresultater markere slutten på det post-pandemiske salgsvanviddet.

«Det har vært mye hype de siste årene med sannsynligvis noen nykommere som kjøper en klokke mer for en investering enn for klokken selv», skriver luksusvareanalytiker Jean-Philippe Bertschy fra Vontobel.

Tallene er fortsatt positive sammenlignet med resultatene i 2019 da det var negativ år-til-år-vekst store deler av året.