Sprudlevannet kan bli tamt

Økt energikostnader medfører direkte konsekvenser for selskaper over hele verden, som igjen gir ringvirkninger inn i andre markeder. Dette merker italienske drikkeselskaper som nå står overfor en karbondioksidmangel som de trenger for å få kullsyre i brusbokser og flasker, skriver Reuters.

Årsaken er at leverandører kutter i produksjonen på grunn av økte energikostnader. Karbondioksid er et biprodukt i ammoniakkproduksjonen som blant annet produseres for bruk i kunstgjødsel. En av de største kunstgjødselprodusentene Yara, har satt en brems på produksjonen i den italienske byen Ferrara.

Den tredje største aktøren på mineralvannsmarkedet, Acqua Sant'Anna, har blitt tvunget til å stanse deler av produksjonen på grunn av færre forsyninger av karbondioksid.

«Noen ganger klarer vi å få tak i noen forsendelser rundt om i Europa, men det blir stadig vanskeligere ettersom mange flere i bransjer står overfor det samme problemet», sier administrerende direktør Alberto Bertone.

Også det kjente merkenavnet Sanpellegrino har blitt tvunget til å kutte i produksjonen ettersom også de merker nedgangen i tilgangen på karbondioksid.