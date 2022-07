Det amerikanske Senatet vedtok onsdag et lovforslag for å hjelpe USA med å konkurrere med Kina ved å gi titalls milliarder dollar til innenlandsk produksjon av halvledere og databrikker, skriver TDN Direkt.

Det inkluderer mer enn 52 milliarder dollar til amerikanske selskaper som produserer databrikker, samt skattefradrag for å oppmuntre til investering i databrikkeproduksjon.



Kina er negativ

Fredag uttaler det kinesiske handelsdepartementet at det nye vedtaket fra USA vil forstyrre den globale tilbudskjeden for halvledere og microchips, og at det vil forstyrre internasjonal handel på et mer generelt basis.

Ifølge Reuters vil Kina fortsette å følge med på implikasjonene av det nye vedtaket og gjennomføre tiltak for å styrke markedssituasjonen til kinesiske selskaper i sektoren.

Mangelvare

Halvledere har lenge vært en mangelvare, og det globale tilbudet er ikke tilstrekkelig til å møte etterspørselen. Dette har spesielt påvirket elbilmarkedet.

Flere selskaper har investert i halvleder-markedet for å utnytte det skjeve forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

For to uker siden ble det kjent at det tyske industriselskapet Bosch planlegger å investere ytterligere 3 milliarder euro, tilsvarende 30,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs, i produksjonen av halvledere og brikker til elektroniske systemer innen 2026.