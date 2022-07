Orklas storebror sliter

Den amerikanske merkevaregiganten i dagligvaresektoren, Procter & Gamble, merker at forbrukerne prøver å få best valuta for pengene sine.

Folk sparer der de kan og stadig flere bytter nå ut kjente produkter med billigere alternativer.

Procter & Gamle ble startet den engelske stearinlysmakeren William Procter og den irske såpemakeren James Gamble i 1837. De to hadde emigrert til USA, og bare 20 år etter oppstarten omsatte de for én million dollar årlig.

Gigant på hygiene

I dag er konsernet mest kjent for merkevarer som Gillette for de som trenger å barbere seg, Head & Shoulder for de som vil ha en hårvask, Oral B for de som skal pusse tenner, Pampers og Always for de som trenger bleier og bind og vaskemidler, enten det er for klær eller oppvask, markedsført som Ariel og Fairy.

Takket være heftig reklamekampanjer i alle mulige mediekanaler, er merkene til Procter & Gamble markedsledere i en rekke land.

I Norge derimot møter det amerikanske konsernet sterk konkurranse fra lillebror Orkla.

TØFF KONKURRANSE: Ariel oppvaskmiddel fra Procter & Gamble kjemper i Norge mot Orklas mange merker som Omo, Blenda Sensitiv, Milo, Comfort og Klar, samt en rekke egne merkevarer fra kjeder som Kiwi, Rema og Europris. Foto: Dreamstime

Volumene faller

Fredag slapp Procter & Gamble tall for fjerde kvartal og årsresultatet for 2021/22.

Umiddelbart virker alt rosenrødt, for inntektene til konsernet økte med syv prosent for både året og i fjerde kvartal.

Men ser man på produktvolumene, så økte de bare med to prosent for året og det falt med én prosent siste tre måneder.

Nå er det ingen grunn til å tro at folk har redusert på tannpuss, bleiebruk, oppvask, klesvask, hårvask og barbering. Så nedgangen i volumet tyder på at folk bruker andre merker enn de Procter & Gamble lager og markedsfører.

Det merket markedet seg også. Man skulle nesten tro investorer brukte Gillettes produkter på aksje, for kursen ble barbert og stupte solide 6,18 prosent på børsen, noe som tilsvarte en reduksjon i aksjeprisen på 9,15 dollar.

Nå kompenserer P&G litt av fallet i volumer ved å øke prisene, men det er en grense for hvor mye de kan øke dem, før forbrukerne velger andre merker.

Tøffere tider i vente

Konsernet finansdirektør måtte innrømme i en samtale med investorer og analytikere, at man har sett at forbrukere velger andre og rimeligere merker i det siste. Noen utsetter også kjøpe inn mer varer og heller bruker opp de produktene de har hjemme i skapet først.

Ledelsen mener inntektsveksten på syv prosent siste år ikke vil kunne kopieres de kommende tolv månedene. P&G antyder en salgsvekst på mellom tre og fem prosent for året som kommer.

I Norge finner man Procter & Gambles varer i kjeder som Kiwi, Rema, Europris og andre lignende butikker. Mange av dem fører også varer fra Orkla og Unilever, samt egne merkevarer.

De sistnevnte er billigst og spesielt for oppvaskmiddel er det hard konkurranse.

Både Rema og Europris får produsert sitt oppvaskmiddel fra en italiensk aktør som lar butikkjedene bruke sitt eget merkenavn på sine produkter.