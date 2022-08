En av verdens største matvarekjeder gir ut gratis pils

Søndag vant det engelske landslaget verdensmesterskapet i fotball etter å ha slått Tyskland 2-1 i finalen.

Nå tilbyr matvarekjeden Tesco en gratis flaske med Budweiser til alle som fyller ut en kupong, som gjøres gjennom en app. Appen vil be om telefonnummer og aldersbekreftelse, og etter det kan alle nyte en kald pils og feire VM-seieren. Tilbudet vil gjelde frem til søndag 7. august.

Kun én per person

Den britiske avisen The Sun skriver at det er 150.000 kuponger, og at de sannsynligvis vil bli kapret raskt. Det er kun tillatt med én kupong per person, og en må fysisk møte opp i butikken for å innløse den.