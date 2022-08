Rekordomsetning for matleveringsapp

I 2021 utvidet foodora Norway virksomheten til seks nye norske byer, startet dagligvareutfordreren Foodora Market og økte omsetningen med 85 prosent. Totalt landet omsetningen på 636 millioner kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med 2021, som ble enda et solid vekstår for foodora. Vi har tilpasset oss kraftig vekst og utfordret det etablerte på helt nye områder, skriver daglig leder Elisabeth Myhre.

Videre mener Myhre at selskapet har et økt fokus på lønnsomhet.

– foodora har en tydelig strategi. Vi investerer i å skape og utvikle nye markeder og områder. Det har vært ekstra viktig i pandemien. Samtidig har vi som resten av tech-bransjen et økt fokus på lønnsomhet. Vi tjener penger på hver levering, sier Myhre.

Dagligvarevirksomhet

De rosa leveringsbudene leverte ved utgangen av 2021 i 24 byer i Norge, og selskapet har åpnet satsningen foodora Market.

– Hurtighandel av dagligvarer er fortsatt et helt nytt marked i Norge. Det er utrolig gøy å se tilbake på et lanseringsår som gikk langt over forventningene. foodora Market har en høyere vekstrate enn restaurantmat, men vi ser sunn og sterk vekst på begge områdene, avslutter Myhre.

Dagligvarebutikk nummer 10 er allerede åpnet, mens nummer 11 venter på trappene, skrives det i rapporten.