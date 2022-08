Samtidig som vestlige selskaper har kuttet sine bånd til Russland, har flere russiske selskaper har tjent enormt på dette.

Som resultat av at verdens største brusprodusenter, Cola og Pepsi, har forlatt Russland, sikter den lokale brusprodusenten Chernogolovka på en markedsandel på 50 prosent, sa sjefen til Reuters.

Man må derimot ikke langt tilbake i tid før man ikke fant Cola eller Fanta i butikkhyllene i Russland. I sovjettiden var man også nødt til å drikke russiske etterligninger av vestlige brustyper.

Smaken av Sovjet

Chernogolovka sin «Cola» har nå erstattet brusen man får i landets brusdispensere hos Burger King og KFC, og brusen beskrives som «smaken av Sovjet-barndommen».

– Vi var, er og vil alltid være den viktigste russiske produsenten av drikke,» sa adm. direktør Natalia Sakhnina til Reuters.

Chernogolovka er oppkalt etter en by utenfor Moskva, der den ble grunnlagt i 1998. Selskapet lager snacks, flaskevann, limonader, energidrikker og siden mai «Cola Chernogolovka».

COLA: Her produksjon av «cola» ved en av Chernogolovkas fabrikker. Foto: Reuters

Vil ta over det russiske markedet

Selskapet forventer å mer enn doble inntektene i år, og forventer å få en markedsandel på 30 prosent innen to år, opp fra rundt 8,5 prosent ved utgangen av 2021, ifølge Sakhnina.

– Vi håper og jobber med å få absolutt lederskap i det russiske markedet, la hun til.

Både Pepsi og Coca-Cola stanset og suspenderte driften i Russland i Mars, og selv om brusen fortsatt selges i landet, begynner lagrene å gå tomme.

Dette er godt nytt for Chernogolovka:

– Våre ambisjoner er nesten grenseløse, sier Sakhnina.

For å møte den økende etterspørselen bygger selskapet også et 40.000 kvadratmeter stort produksjonsanlegg. Anlegget vil koste over 50 millioner dollar og den første delen er planlagt ferdigstilt i mars 2023, ifølge avisen.