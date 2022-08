Yum Brands rapporterte svakere inntjening for andre kvartal som følge av at kostnaden for ingredienser, arbeidskraft og emballasjemateriale tok et jafs av fortjenesten, ifølge Reuters.

Den amerikanske restaurantgruppen er eier av kjedene Pizza Hut, KFC, WingStreet og Taco Bell.

Til tross for at selskapet hevet prisen på taco, kylling og pizza, klarte det ikke å motvirke kostnadsøkningen som følge av krigen i Ukraina og vedvarende forsyningsproblemer.

I andre kvartal hadde selskapet en nettoinntekt på 224 millioner dollar, eller 77 cent pr. aksje, ned fra 391 millioner dollar, eller 1,29 dollar per aksje, ett år tidligere. Dette var en nedgang på hele 43 prosent.

Russland-exit

Inntektene var på 1,64 milliarder dollar, i tråd med forventningene, og resultat pr. aksje var på 1,05 dollar, under 1,09 dollar som var forventem, ifølge CNBC.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har selskapet trekt seg ut av landet. I juni fullførte det salget av den russiske Pizza Hut-virksomhet, og er nå i et «avansert stadie» med å selge sin KFC-virksomhet i landet. Markedet sto for 2 prosent av Yums systemomfattende salg i 2021.

Selskapet kvittet seg med 1.165 russiske lokasjoner.

Nettoomsetningen steg 2 prosent til 1,64 milliarder dollar. Selskapets globale salg i butikk vokste med 1 prosent, rammet av nedstenginger i Kina. Eksklusive Kina rapporterte det en salgsvekst i butikk på 6 prosent.

Etter nyheten faller aksjen 1,6 prosent på Wall Street.