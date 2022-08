Meglerhus hever kursmål på Europris

Arctic Securities hever sitt kursmål for Europris til 65 kroner pr aksje fra tidligere 60 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset torsdag.

I etterkant av Europris' kvartalsrapport øker Arctic EPS-estimatet for 2022 med 17 prosent og estimatet for 2023 med 6 prosent. De forventer at bruttomarginen fremover vil stabilisere seg på et høyere nivå enn den var før covid, blant annet på grunn av forbedret produktmiks.

TDN Direkt