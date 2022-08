Walmart med kutt i staben etter inflasjonssmell

Matvaregiganten Walmart kutter ned på antall stillinger i en restrukturering, skriver Wall Street Journal.

Kunngjøringen kommer en uke etter at matvaregiganten advarte om at fortjenesten falle i nåværende kvartal og for året. Rundt 200 stillinger vil kuttes totalt, ifølge avisens kilder.

Forhandleren sa at høyere priser på mat og drivstoff gjorde at amerikanerne kjøper billigere varer, som er mindre lønnsomme for selskapet.

Walmart er den største private arbeidsgiveren i USA og sysselsatte 2,3 millioner arbeidere på verdensbasis, inkludert 1,7 millioner i USA, pr. 31. januar i år, ifølge avisen.