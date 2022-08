Smaker ikke godt nok

Den plantebaserte kjøttprodusenten Beyond Meat – selskapet bak den populære veganske hamburgeren «Beyond Burger» – leverte et svakt andre kvartal ettersom produktene blir for dyre for kundne og begeistringen for de veganske produktene dabber av.

Selskapet økte salget, men tapte 1,53 dollar per askje, mens analytikere forventet et tap per aksje på 1,18 dollar.

Det Los Angeles-baserte selskapet har blant andre Microsoft-grunnlegger Bill Gates og skuespiller Leonardo DiCaprio på eiersiden.

Beyond Meat aksjen falt 7,8 prosent på New York børsen torsdag, og fortsatte fallet etter publiseringen av kvartalstallene i etterbørshandelen.

I tillegg senker Beyond Meat inntektsforventningene for hele året. Nå forventer selskapet en omsetning i 2022 mellom 470 millioner dollar og 520 millioner dollar, fra tidligere intervall på 560 til 620 millioner dollar. På forhånd forventet Analytikere en omsetning på 559,4 millioner dollar, ifølge Refinitiv-data.

For å tiltrekke seg inflasjonsrammede kunder, har Beyond Meat sett seg nødt til å selge produktene rabattert, noe som har gått ut over resultatet. Selskapet erkjenner at det vil ta lengre tid enn forventet å gå over til markedet for massekonsum.

«Overgangen vil skjer når vi realiserer visjonen vår: å gi forbrukerne plantebasert kjøtt som ikke kan skilles fra, er sunnere enn og koster det samme som de animaleske ekvivalentene»

I et tiltak som er forventet å spare inn 8 millioner dollar årlig, har selskapet besluttet å sparke 4 prosent av arbeidsstyrken.



«Den dramatiske svekkelsen av kundenes kjøpekraft, forsterker viktigheten av å levere på visjonen vår. Vi tar denne påminnelsen til etterretning, og fortsetter å å kutte kostnader slik at vi kan bli like billig som animalske produkter»

Mislykket inntreden i hurtigmatmarkedet

McDonald's avsluttet i forrige uke salget av Beyond Meat-burgere, etter å ha testet den veganske burgerer på menyen i USA.

Tilsvarende forsøk fra Panda Express, KFC, Pizza Hut og Taco Bell har heller ikke ført til en permanent lansering av Beyond meats produkter i restaurantene.