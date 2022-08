Storbritannia er kjent for sine mange puber, og britene, som mange andre, er glad i øl. Nå har derimot ølprisen i landet økt kraftig.

Gjennomsnittskostnaden for en halvliter øl i Storbritannia har steget med 70 prosent siden 2008, og overgått inflasjonen, ifølge CNBC.

I følge tall fra konsulentfirmaet CGA har gjennomsnittskostnaden for en halvliter steget fra 27 kroner i 2008 til 40 kroner i 2022.

Gjennomsnittsprisen for en halvliter på en pub i London var på høye 95 kroner, mens den laveste prisen nasjonalt var et gjennomsnitt på 21 kroner på en pub i Lancashire, nordvest i England, skriver avisen.

Derfor stiger ølprisen

Mange puber og serveringssteder i landet er bekymret for at forbrukerne skal slutte å gå på pub som følge av den rekordhøye inflasjonen i landet.

Drikkevareanalytiker i Rabobank, Francois Sonneville sier til CNBC at dette årsaken til at man kan forvente stigende ølpriser:

Prisen på byggkorn har gått opp, og har doblet seg siden 2021. Dette skyldes to ting: dårligere innhøsting i Nord-Amerika og Ukraina-krigen.

Gjødselkostnadene øker, og vil trolig tredoble seg neste år. Dette skyldes at det kjøpes tre ganger så mye gjødsel som før.

Den største årsaken er derimot økte kostnader innenfor arbeidskraft, emballasje og energi.

«Jeg tror at hvis du ser på prisen på øl, så er det en risiko for at den vil bli høyere, fordi bryggeriene har et etterslep på økte kostnader som følge av langsiktige kontrakter,» la Sonneville til.