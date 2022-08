Svenskehandel: Sancerre, bobler og Chablis blir dyrere

Harryhandel i Sverige blir kanskje ikke så billig som det tidligere har vært. Fra første september blir det dyrere å handle på Systembolaget.

I gjennomsnitt vil prisøkningen være nærmere 2 prosent, men for noen drikker kan prisene være mye høyere, skriver Dagens industri.



– Det er bare å forvente at en ølkanne blir en krone dyrere, sier pressevakt Rose-Marie Hertzman i Spendrups Bryggeri.



Forutsatt at en ølkanne koster rundt 14 svenske kroner i dag, tilsvarer en prisøkning på en krone i overkant av 7 prosent.

Økte råvare- og transportkostnader

Tilbake i februar varslet bryggegiganten Heineken at prisen på øl vil bli hevet på grunn av økte råvare- og transportkostnader. Så kom den russiske invasjonen av Ukraina, og prisene skjøt ytterligere i været.

Også Carlsberg varsler prisøkninger på sine produkter. De forkarer prisøkningen med historiske kostnadsøkninger kombinert med den stigende inflasjonen.

– De akselererende kostnadsøkningene påvirker alle Carlsberg Sveriges produksjons- og distribusjonsokstnader. Alt i alt betyr dette at prisene våre vil bli påvirket, skriver bryggerigruppen.

..også for vinprodusentene

Prisen på vin kan også økes. I tillegg til dyrere råvare- og transportkostnader, får den stadig svakere svenske kronen prisene til å skyte i været.

– Vi har blitt hardt rammet av den svenske kronen, som har påvirket prisene ganske radikalt, sier adm. direktør i Vingruppen, som representerer fem svenske vinimportører.

– Noen priser ble hevet 1. mars, men mange vil bli hevet fra 1. september, ellers ville jeg bli overrasket, legger hun til.

En annen faktor som kan påvirke prisen på vin er dårligere druehøsting.

«Det har vært et underskudd av druer fra for eksempel Sentral-Europa, noe som betyr at sancerre, chablis og champagne blir dyrere».