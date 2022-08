Gikk seirende ut i milliardkonkurranse

Gyldendal-eide ARK har vunnet konkurransen om drift av alle syv bokhandler på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger lufthavn de neste fem årene, opplyser børsnoterte Gyldendal mandag.

Seieren ventes å tilføre årlige inntekter på nær 200 millioner kroner – opp mot en milliard kroner i løpet av kontraktsperioden på fem år.

Kontraktene er tildelt av Avinor. Det var en konkurranse med flere sterke aktører, og ARK var best på kvalitet og økonomi, opplyses det.

«Tilstedeværelse på flyplass er av stor strategisk betydning fordi det er et viktig mål for oss å kunne være tilgjengelige der folk er, men også fordi reisende nordmenn leser mye. Vi er derfor svært glade for muligheten til å fortsatt kunne gi de reisende gode kundeopplevelser i våre flyplassbutikker fremover,» sier adm. direktør i ARK Bokhandel, Gøril Joys Johnsen, i en kommentar.

Snart frist for nytt milliardanbud

Tanum, som har hatt flere kontrakter med Avinor for lufthavner i Bergen, Oslo og Trondheim, la ned sine fysiske bokhandler i 2020 og netthandelen i fjor.

Avinor er også på jakt etter partnere til å drive kiosk og servering på regionale flyplasser, med frist for levering av tilbud 12. september i år.

Anbudet omfatter totalt 20 arealer på flyplassene i Tromsø, Alta og Evenes, Ålesund, Molde og Kristiansund. Totalt er det snakk om syv kontrakter, som samlet vil ha en verdi på nær 1 milliard kroner over en periode på fem år.