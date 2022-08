Aksjekursen halvert på få måneder – nå kutter ABG kursmålet

2022 har vært et katastrofalt år for aksjonærene i Komplett. Bare siden slutten av april har aksjekursen halvert seg. Nå senker ABG Sundal Collier kursmålet på Komplett fra 42 til 28 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen blir gjentatt.

Meglerhuset har kuttet estimatene både for omsetning og marginer for 2022 og 2023, som gjør at estimatene for driftsresultatet reduseres med henholdsvis 84 millioner og 48 millioner, ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier understreker at multiplene for 2022 ikke virker attraktive. Samtidig argumenteres det for at 2022 er et år med lavere enn normale marginer, drevet av høy kampanjevirksomhet og dårligere forbrukersentiment.

Dårlige kvartalstall

For fire uker siden presenterte Komplett sine kvartalstall. I andre kvartal hadde selskapet et negativt driftsresultat på ti millioner kroner, mot et positivt driftsresultat på 94 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. For de kommende kvartalene forventes topp- og bunnlinjen å fortsette å bli påvirket av midlertidig markedsnedgang og svingninger i forbrukeratferd.

Kort tid etter at tallene ble kjent valgte både Pareto Securities og DNB Markets å gjøre kraftige nedjusteringer. Pareto nedgraderte aksjen fra kjøp til hold, og halverte kursmålet fra 40 til 20 kroner, mens DNB Markets senket kursmålet fra 45 til 30 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling.

Mandag omsettes aksjen for 21,90 kroner, opp 2,8 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 2,35 milliarder kroner.