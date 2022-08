Markant resultatfall for Elektroimportøren

Elektroimportørens justerte EBITDA endte på 48,8 millioner kroner i andre kvartal 2022, sammenlignet med 52,8 millioner kroner samme kvartal året før.

Den justerte EBITDA-marginen ble 13,6 prosent, mot 16,4 prosent samme periode året før.

Resultat før skatt ble 17,5 millioner kroner i kvartalet, ned fra 30,2 millioner i samme periode i fjor, av en omsetning på 358 millioner kroner. Omsetningen var i andre kvartal 2021 på 321 millioner kroner.

Elektroimportøren melder i kvartalsrapporten at de har hatt en bedre utvikling i første halvdel av tredje kvartal, enn utviklingen selskapet opplevde på slutten av andre kvartal.

I begynnelsen av juli gjennomførte Elektroimportøren prisøkninger i alle kundesegmenter, delvis for å kompensere for prisøkninger fra leverandører og de samlede kostnadsøkningene.

«Vi har enda ikke sett B2B-salget stabilisere seg etter sommersesongen, men B2C-salget er så langt i bedring, og vi tror de tøffeste sammenlignbare tallene er bak oss. Markedsføringsaktiviteten vil intensiveres når vi nå beveger oss mot toppsesongen, samtidig som det er fokus på god kostnadskontroll og marginstyring», heter det.

Ellers informeres det i rapporten om at Elektroimportøren er i siste runde med å signere kontrakt for et nytt sentrallager og hovedkontor for den svenske virksomheten. Forventningen er å signere kontrakten i løpet av de kommende ukene og tilrettelegge for flytting i tredje kvartal 2023.

(TDN Direkt)