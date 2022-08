Kraftig økning i netthandelen

Innbyggerne i Oslo handler for nesten 50 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen i andre kvartal 2022.

Det viser salgstall fra mer enn 12.000 norske nettbutikker, ifølge betalingsløsningen Klarna.

– Det viser med all mulig tydelighet at spesielt innenfor disse to kategoriene så er netthandel definitivt i ferd med å bli enda mer normalt. Det er også interessant å merke seg at i en periode hvor mange har kjent på de økte levekostnadene og handler mindre både på nett og i fysisk butikk, at disse to kategoriene vokser hos oss, sier markedsdirektør Thomas Elvestad.

Minst klær og sko ble det netthandlet i Nordland og Troms og Finnmark.

Salget av helse- og skjønnshetsprodukter økte også med fire prosent i samme periode. Her topper Oslo listen, etterfulgt av Viken.

I tillegg viser tallene at mer enn 6 av 10 kjøp av klær og sko ble gjort med mobiltelefonen. Det er opp fem prosent fra i fjor, til 63 prosent i år.