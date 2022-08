SOLID GEVINST: Robert Burud (midten) og hans forretningspartner Jan Lyder Isaksen (t.h.) vil ikke si hva de fikk for sine 23 Kiwi-butikker. Analytikere antyder at selskapet de eide halvparten av prises et sted mellom 500 og 750 millioner kroner. Foto: OLIVER ORSKAUG