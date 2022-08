Bytter Plantasjen-sjef etter to år

Jesper Lien er utnevnt til ny adm. direktør i Plantasjen og starter i jobben mandag 22. august, skriver selskapet i en pressemelding.

Han har frem til nå vært kommersiell direktør i Plantasjen, og var før det adm. direktør i Coop Danmark.

Styreleder Anders Slettengren sier de får en erfaren sjef med sterk kunnskap.

– Plantasjen er på et spennende sted, og jeg er glad for at Jesper Lien har takket ja til å lede selskapets videre utvikling.

Plantasjen ble kjøpt opp av den svenske Ratos-gruppen i 2016, noe de betalte 1,2 milliarder norske kroner for.

Nåværende adm. direktør Nina Jönsson vil gå videre til nye utfordringer utenfor Ratos-gruppen, opplyser selskapet. Hun har vært adm. direktør siden mai 2020.

– Vi vil takke Nina Jönsson for hennes tid som adm. direktør i Plantasjen, samt for hennes syv år som adm. direktør i forskjellige selskaper i Ratos-gruppen, skriver Ratos-gruppen.