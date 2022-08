Trøbbel for Amazons selvbetjente butikker

Det finnes også noen Amazone Fresh-butikker som er kombinasjon av selvbetjentløsning og med en god gammel kasse hvor man betaler før man går videre.

HELDIGITALT: Kundene som besøker Amazon Fresh Store i Ealing i London forholder seg til mobiltelefonen sin under handleturen. En app registrerer alle varer kundene tar med seg hjem fra butikken. Foto: Bloomberg

Mangler gode lokaler

De første butikkene så dagens lys i USA, og i mars i fjor dukket den første opp i Storbritannia. Siden er 18 butikker åpnet, hovedsakelig i London-

En omfattende ekspansjonsplan som tidligere er kommunisert for analytikere og investorer, nedskaleres nå kraftig. The Times melder at Amazon Fresh Store sliter på flere fronter.

Selskapet strever med å finne egnende butikklokaler som er sentralt plassert, det oppnår ikke like gode innkjøpspriser som de store etablerte dagligvarekjedene og å bygge selvbetjentbutikkene er langt dyrere enn å smekke opp en mer tradisjonell dagligvareforretning.

En kilde opplyser til The Times at salget i butikkene som har åpnet ikke møtt de forventningene som Amazon har hatt og at etableringskostnadene er flere ganger høyere enn for vanlige dagligvarebutikker.

For å illustrere hvor dyrt det er å åpne en lavpris dagligvareforretning, så koster det fort 10 til 15 millioner kroner i Norge, litt avhengig av størrelse og beliggenhet.

Kostnadsøkninger

Amazon som tidligere meldte at de skulle åpne flere hundre butikker i Storbritannia, har nå skrinlagt eller utsatt åpningen av flere dusin planlagte butikker, skriver The Times.

Kun noen få butikker skal åpnes i år, mens man revurderer utbyggingstakten som først var lagt og skulle gjelde for de neste 12 til 18 månedene.

For å handle i butikkene trenger man også et Amazon Prime-medlemskap. Antall abonnement falt med 590.000 i Storbritannia i andre kvartal i år, og prisen for årsabonnementet øker neste måned fra 70 til 95 pund.

En siste utfordring for Amazon er lønninger. Inflasjonen i Storbritannia passert sist måned over ti prosent på årsbasis. Samtidig har ikke lønnsøkningene for ansatte i Amazon holdt tritt med prisveksten. Det gjør det utfordrende å rekruttere flere ansatte for å opprettholde veksten i nye butikker.