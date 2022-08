Dagligvarekjempe fryser prisene for å bekjempe inflasjon

Den franske dagligvaregiganten Carrefour sier de vil fryse prisene på minst 100 dagligvarer for å hjelpe franskmenn med å takle den stigende inflasjonen i landet.

Carrefour sier de vil fryse prisene frem til 30. november på en rekke varer, alt fra matvarer til helseprodukter og klær, skriver Reuters.

Carrefour, som består av hypermarkeder, dagligvarebutikker og nærbutikker, var i januar 2021 verdens åttende største forhandleren målt etter omsetning, og har over 12.225 butikker fordelt utover 30 land.

Den franske inflasjonen var i juli på 6,8 prosent på årsbasis, etter at prisene har økt over hele verden på grunn av både pandemi og Russlands krigføring i Ukraina.



Tidligere har også andre ledende franske selskaper gjort lignende grep som Carrefour for å hjelpe franske forbrukere etter press fra president Emmanuel Macron, skriver Reuters.

TotalEnergies kunngjorde i juli at de ville edusere drivstoffprisene ved bensinstasjonene sine over hele Frankrike fra 1. september og ut året. Samtidig sa shippingkjempen CMA CGM at de ville kutte fraktavgiftene med 750 euro pr. container for import til Frankrike fra Asia.