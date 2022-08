Adidas-sjefen trekker seg

Kasper Rorsted trekker seg som adm. direktør i sportsvaregiganten Adidas fra og med neste år, ifølge MarketWatch.

Den danske toppsjefen har hatt stillingen siden 2016 og vil overlate rollen i løpet av 2023. Søket etter en erstatter skal ha begynt.

Kommer etter resultatvarsel

«Sammen med representantskapet og styret vil han sørge for en smidig overgang ved roret i selskapet,» sa selskapet.

Nyheten kommer etter at Adidas forrige måned ga ut et resultatvarsel for året. Selskapet ble hardt rammet av Russland-exiten, høyere kostnader, samt nedstengninger i Kina og Vietnam.