Handelsgigant innfrir forventningene, senker guidingen for 2022

I andre kvartal omsatte kjøpesentergiganten Macy’s for 5,6 milliarder dollar, ned fra 5,65 milliarder dollar i samme periode i fjor. Nettoresultatet endte på 275 millioner dollar, eller 99 cent pr. aksje, mot 345 millioner dollar, eller 1,08 dollar pr. aksje for et år siden. Ifølge CNBC var det ventet at selskapet ville omsette for 5,49 milliarder dollar og får et resultat på 0,85 dollar pr. aksje.

Nettsalget falt i perioden med fem prosent fra året før, men var fortsatt opp 37 prosent sammenlignet med nivåene før pandemien. Inntektene fra nettet utgjorde 30 prosent av det totale salget. Samtidig meldte Macy’s om en lagerøkning på syv prosent i andre kvartal sammenlignet med 2021, men ledelsen sikter mot «passende» lagernivåer innen utgangen av året.

Lavere guiding

Macy's brukte anledningen til å kutte i guidingen, og understreket at lavere etterspørsel etter eksempelvis klesvarer vil tvinge varehuskjeden til å gjennomføre kraftige nedslag for å kvitte seg med varene.

Ledelsen forventer nå at omsetningen i regnskapsåret 2022 blir i størrelsesorden 24,3-24,6 milliarder dollar, ned fra tidligere estimater på 24,5-24,7 milliarder dollar. Den justerte inntjeningen pr. aksje guides til 4,00-4,20 dollar, ned fra tidligere guiding på på 4,53-4,95 dollar. Analytikere som følger selskapet ventet en omsetning på 24,4 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 4,51 dollar.

I forrige uke gjentok store selskaper som Walmart og Target sine guidinger, selv om resultatet er under press.

– Vi forventer å komme ut av denne usikre perioden i en sterk posisjon med en sunn balanse, sier Macy’s sjef Jeff Gennette i en uttalelse.

Aksjen stiger 1,0 prosent i tirsdagens førhandel.