Linda Andresen vil begynne i stillingen som adm. direktør i november, og hun kommer da fra tillingen som kjededirektør i Vinmonopolet.

I Elkjøp får Andresen ansvaret for 3.500 medarbeidere i 153 butikker over spredt utover hele Norge. I tillegg går hun inn i Elkjøps nordiske konsernledelse.

ANSATT: Linda Frid Andresen tiltrer som ny adm. direktør for Elkjøp Norge i november. Foto: Elkjøp

– Mange muligheter

– Jeg er imponert over resultatene og posisjonen Elkjøp har oppnådd i en årrekke og er både takknemlig og spent på å få bli med på reisen videre. Bransjen er utrolig fascinerende, og jeg tenker at det er mange muligheter i et marked som er så drevet av innovasjon, sier Andressen.

Elkjøps konsernsjef Erik G. Sønsterud sier han er godt fornøyd med det nyeste medlemmet av ledergruppen.

– Linda får vi en erfaren leder med lang og bred erfaring fra både drift og konseptutvikling innen store handelsvirksomheter som vi ser frem til å dra nytte av. Hun har en bunnsolid kundeorientering og et sterkt engasjement for helhetlig handleopplevelser som er ekstremt viktig i dagens marked, sier Sønsterud.

Frem til Andresen begynner i stillingen sin vil André Omdahl, dagens driftsdirektør, ha lederansvaret i Elkjøp Norge.