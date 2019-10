Vistin Pharma-topp går av

Gunnar Manum varslet mandag Vistin Pharma at han går av som finansdirektør 31. desember 2019.

– Jeg ønsker nye utfordringer etter å ha jobbet med Weifa og Vistin Pharma siden oppkjøpet i 2014. Ny stilling blir gjort kjent om ikke lenge, sier han til Finansavisen.

Vistin Pharma vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere en erstatter, opplyse det.

Selv om mange forbinder Vistin Pharma med luftig oljetrading, er fortsatt selskapets hovedgeskjeft å produsere metformin, som brukes til behandling av diabetes 2.

I slutten av august leverte selskapet kvartalstall som viste en omsetning på 61,1 millioner kroner, opp 11 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 12,3 millioner kroner, og på bunnlinjen satt Vistin Pharma igjen med i underkant av en halv million kroner.

Vil øke produksjonen

Legemiddelselskapet estimerer at markedet for metformin skal øke med 5 til 6 prosent årlig, og at metformin forsatt vil være det ledende virkestoffet i behandlingen av diabetes 2.

Videre forventer Vistin Pharma at produksjonskapasiteten vil øke med mellom 300 og 500 tonn på kort og mellomlang sikt. Ambisjonen på lengre sikt er å øke produksjonen av metformin med 3.000 tonn, gjennom å åpne en ny produksjonslinje.

Mot slutten av 2019 vil selskapets årlige produksjonskapasitet være på 3.300 tonn, som følge av et effektivitetsprogram som er igangsatt.

Øystein Stray Spetalen er største aksjonær, og kontrollerer i overkant av 18 prosent av aksjene gjennom Saga Tankers og Ferncliff.

Mandag formiddag er Vistin Pharma-aksjen ned 3,33 prosent til 8,7 kroner. Det seneste året har aksjen falt 20,55 prosent og selskapet prises til 386 millioner kroner på Oslo Axess.

Tapet vokser

I mars i fjor ble DNB-duoen Torbjørn Kjus og Kenneth Tveter hentet for å utvikle det nyoppstartede energitradingsegmentet i Vistin Pharma. Strategien var å posisjonere seg for fundamentale endringer i olje- og energimarkedet, særlig knyttet til de nye IMO-reglene som innføres i 2020.

Fra 2020 får ikke lenger verdens skipsflåte lov til å slippe ut like mye svovel, noe som er ventet å få store konsekvenser for energimarkedet de kommende årene.

Selv om energitradingsegmentet er lagt ned, sitter fortsatt selskapet på derivater på prisforskjellen mellom oljeproduktene ICE Low Sulphur Gasoil og Singapore Fuel Oil 380, med et samlet volum på 150.000 tonn.

I andre kvartal fikk Vistin Pharma et urealisert tap på 10,2 millioner kroner på disse kontraktene, og siden oppstart i fjor er det akkumulerte tapet på 88,8 millioner kroner.